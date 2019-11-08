Не розуміли, що це означає. «Слуга Народу» пояснив, чому його колеги не проголосували за арешт Дубневича



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Нардеп з фракції «Слуга народу» Роман Грищук вважає, що його колеги не зрозуміли, як треба голосувати

Роман Грищук: Дехто думав, що, можливо, арешт прямо в залі буде. Або не зрозумів, або не хотів розуміти

Частина з депутатів від «Слуги Народу» могла не проголосувати за дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича, бо не розуміла, що це означає. Про це в ефірі програми Bihus.Info сказав нардеп з провладної фракції Роман Грищук.

«Там три було голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності... Частина або не розуміла, що це… Дехто думав, що, можливо, це прямо в залі буде. Або не зрозумів, або не хотів розуміти», - заявив Роман Грищук.

При цьому він наголосив, що кожен з його колег несе відповідальність за те, як він проголосував. Однак Грищук закцентував і на тому, що за дозволи на затримання і арешт Ярослав Дубневича також не проголосували й інші фракції, зокрема - «Європейської Солідарності».

«Проголосував тільки «Голос», проголосувала «Слуга Народу», - зазначив Грищук.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в жовтні вніс подання до Верховної Ради на притягнення нардепа Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності.

31 жовтня Верховна Рада провела три голосування: за дозвіл на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності (332 голоси «За»), за дозвіл на його затримання (241 голос «За») і дозвіл на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (229 голосів «За»).

Останнє голосування було успішним лише тому, що голоси «За» додала фракція партії «Голос».

7 листопада до нардепа застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою 90 млн грн застави.

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