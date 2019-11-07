Апеляційний суд арештував депутата Дубневича з можливістю застави



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Апеляційний суд взяв під варту депутата Дубневича з можливістю застави у 90 млн грн

Народного депутата було взято під варту в приміщенні суду

Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як відомо, ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави у 100 млн грн.

Депутат заявив, що подаватиме апеляцію на рішення. За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більше, ніж просили.

У четвер, 7 листопада 2019 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід народному депутату України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Так, апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції та постановила нову, якою до нардепа застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою 90 млн гривень застави.

Таким чином суд апеляційної інстанції частково задовольнив клопотання прокурора #САП, який наполягав на обранні депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

Народного депутата було взято під варту в приміщенні суду.

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.