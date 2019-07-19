Нефьодов розповів, за що Яніка Мерило відповідатиме у митній службі



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Яніка Мерило та Максим Нефьодов Фото: facebook.com/max.nefyodov

Яніка Мерило пообіцяла «зробити все можливе і по митниці, і eHealth в сфері держреформ»

Координатор напряму eHealth Яніка Мерило приєдналася до команди Державної митної служби.

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Facebook у п'ятницю.

«Коротке, але важливе повідомлення. Яніка Мерило долучається до побудови нової митниці. Буде займатись продакт менеджментом, особливо в напрямку дизайну процесів, із якими будуть стикатись клієнти ДержМитСлужби. Тепер за цей напрямок я спокійний», - повідомив Нефьодов.

У своєму Facebook Мерило пообіцяла «зробити все можливе і по митниці, і eHealth в сфері держреформ».

«Ці два проекти для мене найважливіші по електронним реформам», - підкреслила вона.

Як повідомляв «Главком», 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Його переможцем став Максим Нефьодов.

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби.

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що система «електронна митниця» отримала достатнє фінансування та може бути запущена за рік.