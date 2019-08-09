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    Події в Україні

    Погода на п'ятницю: синоптики попередили українців про дощі та грози

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    В Україні збережеться дощова погода - Погода на п'ятницю: синоптики попередили українців про дощі та грози
    В Україні збережеться дощова погода

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ

    У п’ятницю, 9 серпня, синоптики прогнозують в Україні місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «9 серпня мінлива хмарність. Уночі у центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одещині, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

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    Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер негода дощ
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