Погода на п'ятницю: синоптики попередили українців про дощі та грози



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В Україні збережеться дощова погода

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ

У п’ятницю, 9 серпня, синоптики прогнозують в Україні місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«9 серпня мінлива хмарність. Уночі у центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одещині, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.