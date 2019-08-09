Погода на п'ятницю: синоптики попередили українців про дощі та грози
У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ
У п’ятницю, 9 серпня, синоптики прогнозують в Україні місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«9 серпня мінлива хмарність. Уночі у центральних областях, на півночі Лівобережжя та Одещині, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 24-29°, у південній частині подекуди 30-32°», - зазначається у повідомленні.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.
Як повідомлялося, вчора, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.
В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.
Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.