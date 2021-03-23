Немає у черзі 10 медиків – флакон з вакциною не відкривають. Чиновник пояснив, чому не щеплюють на вихідних

За місяць на Хмельниччині щепилося проти Covid-19 3500 медичних працівників

Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук пояснив, чому впродовж неділі, 21 березня у Хмельницькій області не зробили жодного щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусу.

Як повідомляє «Главком», про це сьогодні чиновник заявив під час презентації звіту голови ОДА за 100 днів.

«Нині насамперед вакцинуються медики. Інші ж категорії населення можуть одержати щеплення за залишковим принципом. У неділю медики, котрі підлягають вакцинації, хочуть мати вихідний і вони не стають у чергу. Якщо не має більше 10 медиків, котрі готові вакцинуватися, то навіть один флакон вакцини не відкривається. Виходить, що у неділю немає кого вакцинувати. Крім цього, треба розуміти, що «ковідні» заклади розташовані у межах області. І коли, до прикладу, два медики з Ізяславського району та два медики з Кам’янець-Подільського захочуть вакцинуватися у неділю, то фізично відкрити флакон з вакциною і об’їздити їх неможливо. Адже це буде неефективне управлінське рішення проводити вакцинацію, коли в одному місці відсутні більше 10 медиків», – наголосив заступник голови ОДА.

За його словами, на 23 березня на Хмельниччині вакциновано 3500 медиків (в області нараховується 6742 медпрацівника, задіяного у «ковідних» закладах, які підпадають під перший етап вакцинації – «Главком»).

«Багато медиків розуміють: якщо вони не вакцинуватимуться від Covid-19 у першій хвилі, то їх ніхто не буде щеплювати під час другої або третьої хвилі. Тому ті, хто не хочуть, пишуть відмови», - наголосив посадовець.

Як відомо, Хмельницька область одержала першу партію вакцини AstraZeneca (Covishield) у кількості 18300 доз, що будуть використані для вакцинації 9150 осіб (вакцинація вважається закінченою після введення двох доз). Вакцинація на Хмельниччині розпочалася з 25 лютого.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.