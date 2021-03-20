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    Вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca

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    Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca&nbsp; - Вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca

    Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca 

    «Вакцина може бути причиною головних болів і погіршення зору» – науковці

    Групи вчених з Німеччини та Норвегії вивчили побічні дії вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Вчені з Норвегії встановили, що вакцина призводить до погіршення згортання крові в судинах мозку. Це викликає утворення тромбів. Зокрема, такий ефект викликає антитіло, яке створене вакциною. За словами професора гематології Пола Андре Хольма, вакцина – єдине пояснення такої реакції.

    Вчені з Німеччини також встановили, що AstraZeneca може бути причиною головних болів і погіршення зору. Професор медицини Андреас Грайнахер сказав, що виявити тромб при таких симптомах можна стандартним аналізом крові. Після цього його легко можна вилікувати в лікарні. Але така побічна реакція зафіксована у невеликої кількості людей, які отримали вакцину.

    18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

    Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Нагадаємо, Ірландія поновлює щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca.

    До слова, Британія встановила новий рекорд щеплень від Covid-19 за день.

    Як повідомлялося, Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca.

    Теги: ЄС Німеччина Норвегія розслідування наука щеплення вакцинація
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