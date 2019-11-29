Обшук у волонтерки Звіробій: чим Зеленський відрізняється від Порошенка та Януковича?

Володимир Зеленський

Вся ця метушня силовиків навколо Федини і Звіробій, напевно, закінчиться нічим. Як і справи Саакашвілі і Савченко

Мовою оригіналу

28 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) при поддержке спецподразделения СБУ «Альфа» нагрянуло с обыском в дом известной украинской волонтерки Маруси Зверобой (Елены Самбул). Ей и депутату Рады Софии Федыне вменяют в вину ни много ни мало - угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Нынешние власти Украины, в большинстве выходцы из комедийного шоу «Квартал 95», дают четко понять: шутки - тем более угрозы - в адрес первого лица государства они не намерены терпеть. Даже тогда, когда попытка наказать двух девушек выглядит неубедительно и нелепо.

Фаина Каплан для Владимира Зеленского

Вся эта история с угрозами в адрес Зеленского началась месяц назад. 26 октября президент Украины побывал в Золотом на Луганщине, где на повышенных тонах пообщался с добровольцами, протестовавшими против разведения войск. Ну, поговорили себе по-мужски и поговорили. Наверное, об этом эпизоде вряд ли кто-то долго бы помнил, если бы не волонтер Маруся Зверобой и депутат Верховной рады София Федына.

Девушки, выйдя в прямой эфир на Facebook, довольно грубо, используя отборную нецензурную брань, прокомментировали поведение Зеленского и предупредили: с ним может случиться в Донбассе все, что угодно - взрыв гранаты рядом, случайный обстрел etc. Мол, пусть президент не думает, что он - бессмертный. Спич Федыны и Зверобой не отличался от разговора двух гопников на районе, после которого обычно прилетает кулак.

Да, заочная дискуссия Софии Федыны и Маруси Зверобой с Владимиром Зеленским представляется глупой и неуклюжей. Уверен, что девушки в тот момент особо даже и не придавали значения своим словам. В каком состоянии они тогда пребывали - никто не знает. Со стороны это выглядело очень вульгарно. Очевидно, они были возмущены поведением верховного главнокомандующего в Золотом, поэтому и не сдерживали себя в эмоциях. Но не менее глупыми оказались действия президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, которая из волонтера и депутата начала лепить для Владимира Зеленского свою Фаину Каплан. Точнее - сразу двух.

Заявление в ГПУ и ГБР об угрозах в адрес президента, запрос на снятие депутатской неприкосновенности с Федыны, после чего последовали возбуждение уголовного дела и обыск в доме Маруси Зверобой, в результате которого были найдены три телефона и два охотничьих ружья. Вот, собственно, и все на данный момент. А ведь могла же команда Зеленского поступить иначе - публично высмеять девушек, как это в свое время не единожды делал «Квартал 95». Но нет. Этого не случилось.

Обе «террористки» свою вину в призыве к убийству Зеленского отрицают. А уж тем более - в попытке государственного переворота. Они настаивают: дело против них имеет исключительно политическую подоплеку. Что отчасти так и есть. Удар по Федыне - это удар по команде Петра Порошенко, членом которой она является. Удар по Зверобой - это удар по сотням и тысячам ветеранов и волонтеров, которые не собираются мириться с политикой президента Зеленского.

Дело против Зверобой и Федыны: бей чужих, чтобы свои боялись

Примечательно то, что свои действия в отношении Федыны и Зверобой ГБР проводит на фоне чреды скандалов во фракции «Слуга народа». Телеграмм-каналы «Джокера» и «Темного рыцаря» чуть ли не ежедневно публикуют новости о соратниках Зеленского в Раде. В начале «слуг» обвинили в коррупции при голосовании на заседании парламентского комитета. Затем - прозвучали публичные обвинения в том, что они ежемесячно получают доплату в конвертах в размере от 5 тысяч долларов. После появилась аудиозапись того, как друг Зеленского »кварталовец» и депутат Юрий Корявченков («Юзик») пытается давать указания полицейскому начальству в Кривом Роге.

Но парадокс состоит в том, что ГБР, Генпрокуратура и Нацбюро расследований всего вышеупомянутого не замечают. Для них это, как оказалось, не повод для возбуждения уголовного дела. Почему? Отчасти ответ на этот вопрос дает слив уже на самого директора ГБР Роману Трубу. Из опубликованных записей, которые якобы были сделаны в кабинете Трубы, следует, что действиями шефа Госбюро руководит Офис президента. И уже впору против самого Трубы и главы офиса Андрея Богдана открывать уголовное производство. Но сделать этому некому: глава СБУ Иван Баканов - друг детства Владимира Зеленского, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, как выразился сам президент Украины во время беседы с Дональдом Трампом, на 100 процентов его человек.

Поэтому публичная порка Софии Федыны и Маруси Зверобой, устроенная ГБР, скорее всего, проводится в воспитательных целях. Дабы и чужим, и своим было неповадно выступать против «батюшки-царя». Хотя это дело может иметь сугубо обратный эффект. Это - еще один кирпич в поднимающейся стене недовольства Зеленским. Оказалось, что нынешний президент Украины владеет уникальным даром - в очень короткое время превращать даже своих друзей в лютых врагов.

Зеленский идет по пути Януковича и Порошенко

Дело Федыны и Зверобой, к сожалению, не уникально для украинской политики. При трех предшественниках Владимира Зеленского правоохранители тоже пытались найти тех, кто якобы покушался на президентов. В 2004 году искали отравителей Виктора Ющенко. И так и не нашли.

В 2013 году сумские активисты были осуждены за рисование трафаретов президента Виктора Януковича с простреленной головой. А в 2016 году активист Юрий Павленко по прозвищу Хорт был осужден на 4,5 года (правда, потом освобожден) за то, что на акции протеста публично порвал портрет президента Петра Порошенко.

При предшественнике Зеленского доблестная Генпрокуратура отчитывалась за раскрытие деятельности двух групп, которые якобы готовили в Украине государственный переворот. Одну, по данным Генпрокуратуры, возглавлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Вторую - Герой Украины Надежда Савченко. И первый, и вторая сейчас - на свободе. Может, кто-то в Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины объяснит, почему эти двое «террористов» до сих пор не привлечены к ответственности и спокойно бродят по телеэфирам?

Вся эта возня силовиков вокруг Федыны и Зверобой, наверняка, закончится ничем. Как и дела Саакашвили и Савченко. Кто-то скажет: ну и что из этого, Зеленский ведь должен показать свой характер. Да, безусловно. Но не в том, чтобы молчаливо созерцать, как ГБР и СБУ «кошмарят» Федыну и Зверобой за их грубые слова в адрес Зеленского. А в том, чтобы четко артикулировать свое отношение к этому делу.

Ведь и правда, не думает же нынешний президент Украины, что две хрупкие девушки готовы устроить на него покушение с помощью трех мобильных телефонов и двух ружей, найденных при обыске в доме Зверобой. А если думает, то чем он тогда отличается от Порошенко и Януковича?

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»