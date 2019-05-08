Нетаньягу: Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю



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Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Чиновник наголосив на тому, що Ізраїль і далі буде боротися із тими, хто хоче знищити євреїв

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Ірану Хасана Роухані про часткову відмову Тегерану від виконання умов ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Глава ізраїльського уряду заявив про те, що Тель-Авів не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю. Нетаньягу наголосив на тому, що Ізраїль і далі буде боротися із тими, хто хоче знищити євреїв. Відповідна заява була зроблена в рамках відзначення Дня пам’яті в Ізраїлі, коли традиційно згадують бійців, які загинули в боротьбі за країну.

Зі свого боку міністр оборони Франції Флоренс Парлі заявила про те, що Париж виступає за збереження угоди 2015 року щодо ядерної програми Ірану. За її словами Франція, ФРН і Велика Британія роблять все можливе зі свого боку для збереження цієї угоди.

Проте Тегеран своїми останніми заявами ставить угоду під питання. Відмова Ірану від дотримання умов угоди 2015 року за словами Флоренс Парлі поставить на порядок денний введення санкцій ЄС проти Ірану.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що Тегеран відмовляється надалі виконувати два положення угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми, яка вводила відповідні обмеження на її масштаби.