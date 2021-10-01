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    Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською. Що подивитися на сервісі

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    Netflix отримав українські інтерфейс та підтримку - Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською. Що подивитися на сервісі
    Netflix отримав українські інтерфейс та підтримку
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    Американський Netflix – найбільший у світі провайдер медіа-контенту – отримав українські інтерфейс та підтримку

    Netflix – найбільший у світі онлайн-кінотеатр – отримав українську версію інтерфейсу сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram. Судячи з усього, в додатках локалізація з’являється поступово.

    Окрім того, запрацювала українська служба підтримки — допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом.

    З технічною підтримкою можна зв’язатись як за допомогою чату, так і телефоном.

    Netflix почав готуватися до виходу в Україну у 2020 році. Наприкінці минулого року стало відомо про включення студій «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction до партнерської програми Netflix Post Partner Program зі статусом Gold (найвищий партнерський статус).

    Чи є на Netflix україномовний контент

    Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою. Деякі з них з субтитрами, а деякі з повноцінним дубляжем. Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.

    Що подивитися на Netflix

    Наприкінці вересня Netflix оприлюднив добірку найпопулярніших шоу сервісу. До неї увійшли топ-10 серіалів та фільмів.

    Отже, топ-10 серіалів на Netflix має наступний вигляд:

    1. Bridgerton («Бріджертони»);
    2. Lupin («Люпен»);
    3. The Witcher («Відьмак»);
    4. Sex/Life («Секс/Життя»);
    5. Stranger things («Дивні дива»);
    6. Money Heist («Паперовий будинок»);
    7. Tiger King («Король тигрів»);
    8. The Queen's Gambit («Ферзевий гамбіт»);
    9. Sweet Tooth («Ласун»);
    10. Emily in Paris («Емілі в Парижі»).

    Топ-10 найпопулярніших фільмів на Neflix:

    1. Extraction («Евакуація»);
    2. Bird Box («Пташиний короб»);
    3. Spenser Confidential («Спенсер конфіденціально»);
    4. 6 Underground («6 футів під землею»);
    5. Murder Mystery («Загадкове вбивство»);
    6. The Old Guard («Стара гвардія»);
    7. Enola Holmes («Енола Голмс»);
    8. Project Power («Проєкт Сила»);
    9. Army Of Dead («Армія мерців»);
    10. Fatherhood («Мій тато»).

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Facebook Instagram Netflix
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    Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською. Що подивитися на сервісі