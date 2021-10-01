Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською. Що подивитися на сервісі

Американський Netflix – найбільший у світі провайдер медіа-контенту – отримав українські інтерфейс та підтримку

Netflix – найбільший у світі онлайн-кінотеатр – отримав українську версію інтерфейсу сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram. Судячи з усього, в додатках локалізація з’являється поступово.

Окрім того, запрацювала українська служба підтримки — допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом.

З технічною підтримкою можна зв’язатись як за допомогою чату, так і телефоном.

Netflix почав готуватися до виходу в Україну у 2020 році. Наприкінці минулого року стало відомо про включення студій «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction до партнерської програми Netflix Post Partner Program зі статусом Gold (найвищий партнерський статус).

Чи є на Netflix україномовний контент

Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою. Деякі з них з субтитрами, а деякі з повноцінним дубляжем. Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.

Що подивитися на Netflix

Наприкінці вересня Netflix оприлюднив добірку найпопулярніших шоу сервісу. До неї увійшли топ-10 серіалів та фільмів.

Отже, топ-10 серіалів на Netflix має наступний вигляд:

Bridgerton («Бріджертони»); Lupin («Люпен»); The Witcher («Відьмак»); Sex/Life («Секс/Життя»); Stranger things («Дивні дива»); Money Heist («Паперовий будинок»); Tiger King («Король тигрів»); The Queen's Gambit («Ферзевий гамбіт»); Sweet Tooth («Ласун»); Emily in Paris («Емілі в Парижі»).

Топ-10 найпопулярніших фільмів на Neflix:

Extraction («Евакуація»); Bird Box («Пташиний короб»); Spenser Confidential («Спенсер конфіденціально»); 6 Underground («6 футів під землею»); Murder Mystery («Загадкове вбивство»); The Old Guard («Стара гвардія»); Enola Holmes («Енола Голмс»); Project Power («Проєкт Сила»); Army Of Dead («Армія мерців»); Fatherhood («Мій тато»).

Джерело: ITC.ua