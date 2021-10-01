Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською. Що подивитися на сервісі
Американський Netflix – найбільший у світі провайдер медіа-контенту – отримав українські інтерфейс та підтримку
Netflix – найбільший у світі онлайн-кінотеатр – отримав українську версію інтерфейсу сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram. Судячи з усього, в додатках локалізація з’являється поступово.
Окрім того, запрацювала українська служба підтримки — допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом.
З технічною підтримкою можна зв’язатись як за допомогою чату, так і телефоном.
Netflix почав готуватися до виходу в Україну у 2020 році. Наприкінці минулого року стало відомо про включення студій «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction до партнерської програми Netflix Post Partner Program зі статусом Gold (найвищий партнерський статус).
Чи є на Netflix україномовний контент
Наразі в бібліотеці онлайн-кінотеатру Netflix є немало серіалів і фільмів українською мовою. Деякі з них з субтитрами, а деякі з повноцінним дубляжем. Судячи з усього, контенту з українською локалізацією побільшає.
Що подивитися на Netflix
Наприкінці вересня Netflix оприлюднив добірку найпопулярніших шоу сервісу. До неї увійшли топ-10 серіалів та фільмів.
Отже, топ-10 серіалів на Netflix має наступний вигляд:
- Bridgerton («Бріджертони»);
- Lupin («Люпен»);
- The Witcher («Відьмак»);
- Sex/Life («Секс/Життя»);
- Stranger things («Дивні дива»);
- Money Heist («Паперовий будинок»);
- Tiger King («Король тигрів»);
- The Queen's Gambit («Ферзевий гамбіт»);
- Sweet Tooth («Ласун»);
- Emily in Paris («Емілі в Парижі»).
Топ-10 найпопулярніших фільмів на Neflix:
- Extraction («Евакуація»);
- Bird Box («Пташиний короб»);
- Spenser Confidential («Спенсер конфіденціально»);
- 6 Underground («6 футів під землею»);
- Murder Mystery («Загадкове вбивство»);
- The Old Guard («Стара гвардія»);
- Enola Holmes («Енола Голмс»);
- Project Power («Проєкт Сила»);
- Army Of Dead («Армія мерців»);
- Fatherhood («Мій тато»).
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Джерело: ITC.ua