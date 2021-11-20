Японія може дозволити продаж нафти з резервів для стабілізації цін – ЗМІ

На кінець вересня у 10 державних і приватних сховищах на території країни знаходилося 74,25 млн кілолітрів нафти

Влада Японії приступила до обговорення конкретних заходіві з випуску на ринок нафтових запасів зі стратегічного резерву з метою стабілізації цін на цей вид сировини. Про це з посиланням на урядові джерела повідомила газета Nikkei.

Законодавство Японії передбачає використання резервних запасів нафти в разі нестачі поставок через глобальні проблеми на ринку або стихійного лиха. Так уряд робив після землетрусу і цунамі 2011 року на північному сході Японії і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Однак цього разу влада не планує скористатися цією лазівкою і шукає інші більш гнучкі способи виведення запасів на ринок. За даними Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії, на кінець вересня у 10 державних і приватних сховищах на території країни знаходилося 74,25 млн кілолітрів нафти. Вони можуть забезпечити потреби країни протягом 235 днів.

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда фактично підтвердив факт обговорення цього питання на урядовому рівні.

«Ми зараз розглядаємо, що можна зробити в координації зі США та іншими зацікавленими країнами», - наводить його коментар агентство Kyodo. Разом із тим прем'єр не назвав конкретних термінів прийняття рішення про випуск на ринок нафти з резервів.

Уряд Японії вже схвалив ряд заходів, спрямованих на підтримку галузі. Зокрема, якщо середній рівень цін на літр найпоширенішого в Японії бензину марки «Регулар» (приблизно відповідає А-95) перевищить 170 єн ($1,49), то влада виділятиме з бюджету субсидії постачальникам по п'ять єн на літр, щоб ті утримували ціни і не допускали їх подальшого зростання.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена попросила керівництво Індії, Китаю, Південної Кореї і Японії опрацювати можливість продажу нафти з їх стратегічних резервів. Вашингтон, за цими даними, пропонує піти на такий скоординований крок, щоб забезпечити зниження цін на енергоносії і сприяти тим самим відновленню світової економіки. Будь-яких рішень з цього приводу поки не прийнято.

Відзначимо, 8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року.

А 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану зі збільшення добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, перемовини між США й Іраном, що зайшли в глухий кут, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.

Раніше Джо Байден звинуватив Росію та країни ОПЕК у зростанні цін на пальне через відмову нарощувати видобуток нафти. Президент США назвав неправильним сценарій, за якого країни ОПЕК+ не збільшуватимуть обсяги видобутку. Після цього в Міненерго США заявили, що влада розглядає можливість розпломбування стратегічних нафтових резервів країни для стабілізації цін на ринку.

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