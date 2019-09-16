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    Невідомі підпалили двері квартири співробітнику Львівської міськради

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    Невідомі підпалили двері квартири співробітнику Львівської міськради

    На місці події працювала поліція, яка зареєструвала факт підпалу

    Невідомі підпалили двері квартири співробітнику департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Сергію Кубелку. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради.

    На місці події працювала поліція, яка зареєструвала факт підпалу.

    Зараз вивчаються причини події.

    Як повідомлялось, невідомі підпалили автомобіль секретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика.

    Невідомі підпалили автомобіль Mercedes депутата Рівненської міської ради Олександра Бабата (позафракційний) і будинок його матері на вулиці Хліборобів, 1-А у Рівному.

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