Невідомий із зброєю напав на екс-мера польського Седльце
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Розсилка
Поліція працює на місці інциденту, збирає сліди і встановлює особу нападника
У Польщі невідомий зловмисник напав з гострим предметом на колишнього мера міста Седльце в Мазовецькому воєводстві. Внаслідок інциденту політика госпіталізували, повідомляє в понеділок, 1 квітня, Польське радіо.
Зокрема, прес-секретар воєводського коменданта мазовецької поліції Катажина Поварська розповіла, що чиновник перебуває в лікарні, а його життю нічого не загрожує.
«Нам повідомили про те, що на території міста Седльце було скоєно напад на чоловіка, який з пораненнями тіла був госпіталізований. За наявною інформацією, його життю не загрожує небезпека», - сказала прес-секретар.
За її словами, наразі поліція працює на місці інциденту, збирає сліди і встановлює особу нападника.
Відомо, що Войцех Кудельський був мером міста Седльце до минулого року. Зараз він є депутатом Сеймика Мазовецького воєводства.
Раніше мерам двох польських міст прийшли листи з погрозами і гільзами від патронів.
Нагадаємо, 13 січня Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем мера Гданська Павла Адамовича. Потім нападник взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в'язниці, а опозиційна Громадянська платформа його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.
Медики не змогли врятувати життя політика, і 14 січня мер Гданська помер в лікарні.