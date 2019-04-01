Невідомий із зброєю напав на екс-мера польського Седльце



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Поліція працює на місці інциденту, збирає сліди і встановлює особу нападника

У Польщі невідомий зловмисник напав з гострим предметом на колишнього мера міста Седльце в Мазовецькому воєводстві. Внаслідок інциденту політика госпіталізували, повідомляє в понеділок, 1 квітня, Польське радіо.

Зокрема, прес-секретар воєводського коменданта мазовецької поліції Катажина Поварська розповіла, що чиновник перебуває в лікарні, а його життю нічого не загрожує.

«Нам повідомили про те, що на території міста Седльце було скоєно напад на чоловіка, який з пораненнями тіла був госпіталізований. За наявною інформацією, його життю не загрожує небезпека», - сказала прес-секретар.

За її словами, наразі поліція працює на місці інциденту, збирає сліди і встановлює особу нападника.

Відомо, що Войцех Кудельський був мером міста Седльце до минулого року. Зараз він є депутатом Сеймика Мазовецького воєводства.

Раніше мерам двох польських міст прийшли листи з погрозами і гільзами від патронів.

Нагадаємо, 13 січня Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем мера Гданська Павла Адамовича. Потім нападник взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в'язниці, а опозиційна Громадянська платформа його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.

Медики не змогли врятувати життя політика, і 14 січня мер Гданська помер в лікарні.