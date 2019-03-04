Мери Кракова та Жешува отримали листи із погрозами та гільзами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція займається розслідуванням справи щодо анонімного листа меру Жешува

Відправника листа меру Кракова вже затримали

Мер Кракова Яцек Майхровський та мер Жешува Тадеуш Ференц отримали листи із погрозами, в яких були гільзи від набоїв. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Мери отримали листи у понеділок, 4 березня.

Поліція займається розслідуванням справи щодо анонімного листа меру Жешува.

А відправника листа з гільзою і патроном без пороху меру Кракова Яцеку Майхровському вже затримали. Ним виявився 28-річний житель Малопольщі. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

«Давайте грати в гру. У вас є 7 днів, щоб оголосити про свою відставку. В іншому випадку, в останній раз ви бачите свою сім'ю. (...) Що ви вибираєте? Життя або смерть?», - йдеться у його листі меру Кракова.

Поліція з'ясовує, чи пов'язані ці листи між собою.

Нагадаємо, 13 січня 2019 року напали під час благодійного концерту. На сцену, де перебував Адамович, вибіг чоловік, який почав кричати, що під час правління попереднього уряду Польщі був незаконно засуджений до тюремного ув'язнення, а опозиційна «Громадянська платформа» його буцімто катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Зав'язалася бійка, під час якої Адамович отримав ножове поранення. За словами хірурга Томаша Стефаняка, Адамович отримав серйозну травма серця, діафрагми та інших внутрішніх органів. У місті організували збір крові.

Політик помер у лікарні у понеділок, 14 січня.