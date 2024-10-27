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Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Підсумки ночі 27 жовтня
фото з відкритих джерел

Ворог атакував регіони України безпілотниками

Росіяни запустили ударні БпЛА по регіонах України. В Грузії практично підрахували вже всі голоси після парламентських виборів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Повітряна тривога в ніч проти 27 жовтня

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 1

У Києві 26 жовтня о 23:01 було оголошено повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили, в сторону столиці було направлено російські ударні БпЛА типу «Шахед». Повітряні сили повідомляли про вибухи та роботу систем ППО у столиці.

У Грузії підрахували 97% голосів виборців

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» займає перше місце на парламентських виборах, які, на думку багатьох, є ключовими для тривалого бажання країни стати членом Європейського Союзу. Цю інформацію повідомляє сайт грузинської виборчої комісії.

Згідно з інформацією виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% дільниць, партія «Грузинська мрія» отримала 54,24% голосів.

Опозиційні сили «Коаліція за зміни» набрали 10,80%, а «Єдність-Національний рух» – 10,07%. Інші голоси розподілилися між меншими опозиційними партіями.

Україна перейшла на зимовий час

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У ніч на 27 жовтня українці перейшли на зимовий час, перевівши стрілки годинника на годину назад о 4-й ранку. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину. Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття – в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

Окупанти захопили село Левадне та атакували Шахтарське і Богоявленку – Deep State

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 4
Фото: deepstatemap

Напередодні російські окупанти захопили Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що ворог атакував населений пункт поблизу Шахтарська.

У Мексиці розбився автобус: загинуло 24 людини

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 5
Фото: Reuters

У центральній Мексиці автобус перевернувся внаслідок зіткнення з причепом, який відчепився від вантажівки, що перевозила кукурудзу. В результаті аварії загинули 24 особи, ще п'ятеро отримали травми. Про це інформує Associated Press.

Аварія сталася в західному мексиканському штаті Наяріт. Опівночі автобус вирушив із Тепіка до Сьюдад-Хуареса. Постраждалі отримують медичну допомогу в лікарні в Сакатекасі.

В Японії почалось голосування на дострокових парламентських виборах

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

27 жовтня в Японії стартували дострокові парламентські вибори. Новий прем'єр-міністр Шігеру Ішіба оголосив про їх проведення одразу після вступу на посаду. Про це пише Kyodo News.

Ліберально-демократична партія разом зі своїм молодшим коаліційним партнером, партією Komeito, має намір зберегти більшість у Палаті представників, що налічує 465 членів, однак опитування показують, що їм це не просто.

Медведєв почав погрожувати після запуску в Україні першого заводу Rheinmetall

Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч фото 7
фото з відкритих джерел

Відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову наговорив погроз на адресу України. Про це один із головних «рупорів» Кремля заявив у своєму Telegram.

На цей раз причиною залякувань став запуск першого заводу німецького концерну Rheinmetall в Україні. Медведєв заявив, що очікує російського «салюту» на об'єкті.

Теги: коаліція Дмитро Медведєв Україна автобус тривога

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