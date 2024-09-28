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Росія повідомила про атаку безпілотників у двох областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія повідомила про атаку безпілотників у двох областях
Росія відзвітувала про нічну атаку дронів на свої області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони РФ заявляє про нібито п'ять збитих БпЛА

У ніч проти 28 вересня безпілотники атакували Білгородську та Курську області Росії. Нібито усі дрони знищили системи ППО. Про це повідомляє Міноборони РФ.

«Черговими засобами ППО знищено п'ять українських безпілотних літальних апаратів. Чотири БпЛА збиті над територією Білгородської області та один – над територією Курської області», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Росія продовжує зміцнювати свої оборонні позиції на Кримському мосту, стягуючи до цього стратегічного об'єкта велику кількість систем протиповітряної оборони. Про це заявив Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗС України в інтерв'ю FREEDOM.

За його словами це свідчить про побоювання російської сторони щодо можливих атак ЗСУ українськими ракетами. 

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Теги: росія росіяни системи ППО безпілотник війна Україна Міноборони РФ

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