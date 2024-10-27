Україна перейшла на зимовий час

27 жовтня в Україні стрілки годинників о 04:00 ночі перевели на годину назад

У ніч на 27 жовтня українці перейшли на зимовий час, перевівши стрілки годинника на годину назад о 4-й ранку. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину. Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

При цьому, це переведення годинників може стати останнім, оскільки Верховна Рада прийняла закон №4201, який скасовує перехід між літнім і зимовим часом. Однак Президент Володимир Зеленський поки його не підписав.

Відповідно до закону, на території України буде встановлено єдиний київський час – UTC+2.

Нагадаємо, що 3 березня 2021 року парламент ухвалив законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» у першому читанні, але 19 березня під час другого читання його підтримали лише 212 депутатів, після чого законопроєкт відправили на доопрацювання.

Верховна Рада 16 липня 2024 року ухвалила закон у цілому, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.

21 серпня закон про скасування сезонного переведення часу було направлено на підпис главі державі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» звернулася до пасажирів у зв'язку із переходом країни на зимовий час.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.