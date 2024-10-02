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В Україні помітили рідкісний BMW із потужним дизелем (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні помітили рідкісний BMW із потужним дизелем (фото)
Alpina D5 Biturbo – заряджений універсал BMW 5 Series
фото: luxcar_of_ua

Авто здатне розігнатися до сотні за 5,1 с і розвинути 275 км/год

У Львові сфотографували універсал BMW 5 Series 2014 року в зарядженій версії від Alpina. Подібні автомобілі є рідкістю на українських дорогах. Світлини авто з’явилися на сторінці luxcars_of_ukraine в Instagram.

Компанія Alpina доопрацьовує автомобілі BMW із 70-х роках. Примітно, що заряджені моделі оснащують не лише бензиновими, але й дизельними двигунами.

BMW Alpina D5 Biturbo вирізняється стриманим дизайном
BMW Alpina D5 Biturbo вирізняється стриманим дизайном
фото: luxcar_of_ua

Цей Alpina D5 Biturbo на базі BMW 5 Series F10 оснащений 3,0-літровою дизельною турбошісткою, яка після тюнінгу розвиває 352 к. с. та 700 Н∙м.

З 8-ступінчастою автоматичною КПП універсал BMW Alpina D5 Biturbo здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 275 км/год. Також доопрацьоване шасі авто, проте його підвіска не настільки жорстка, як у BMW M5.

Автомобіль отримав 352-сильний турбодизель
Автомобіль отримав 352-сильний турбодизель
фото: luxcar_of_ua

Відрізнити універсал Alpina D5 Biturbo від стандартного BMW 5 Series F10 можна за зміненими бамперами, скромним обвісом, невеликим спойлером та фірмовими 20-дюймовими дисками Alpina. У салоні покращене оздоблення і встановлені спортивні крісла.

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Теги: BMW автомобіль Україна

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