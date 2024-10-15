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В Україні зменшено строк термінового оформлення паспорта

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Україні зменшено строк термінового оформлення паспорта
З 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ»
фото з відкритих джерел

Скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення  та обміну паспорта громадянина України

В Україні скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення паспорта громадянина України. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

«Скорочено строк з 10 до семи робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше», – йдеться у повідомленні. 

Крім того, перелік доповнили адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості. 

Нагадаємо, з 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».  

Тепер тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становить:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн;
  • Обмін посвідчення водія – 950 грн;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;
  • Проставлення апостиля – 650 грн.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів з вересня. 

Також Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном. 

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Теги: громадянство Україна кордон послуги

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