В Україні зменшено строк термінового оформлення паспорта

З 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ»

Скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України

В Україні скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення паспорта громадянина України. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Скорочено строк з 10 до семи робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше», – йдеться у повідомленні.

Крім того, перелік доповнили адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.

Нагадаємо, з 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Тепер тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становить:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн;

Обмін посвідчення водія – 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;

Проставлення апостиля – 650 грн.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів з вересня.

Також Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.