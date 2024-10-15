В Україні зменшено строк термінового оформлення паспорта
Скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України
В Україні скорочено строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення паспорта громадянина України. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Скорочено строк з 10 до семи робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше», – йдеться у повідомленні.
Крім того, перелік доповнили адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.
Нагадаємо, з 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».
Тепер тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становить:
- Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн;
- Обмін посвідчення водія – 950 грн;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;
- Проставлення апостиля – 650 грн.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів з вересня.
Також Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.
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