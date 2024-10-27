Медведєв почав погрожувати після запуску в Україні першого заводу Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall запустив роботу першого заводу в Україні

Відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову наговорив погроз на адресу України. Про це один із головних «рупорів» Кремля заявив у своєму Telegram.

На цей раз причиною залякувань став запуск першого заводу німецького концерну Rheinmetall в Україні. Медведєв заявив, що очікує російського «салюту» на об'єкті.

«Німецький концерн Rheinmetall запустив у роботу перший із чотирьох військових заводів в Україні. Як і обіцяли раніше, з нетерпінням чекаємо святкового російського салюту прямо на виробництві», – видав заступник голови Радбезу РФ.

Нагадаємо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, і перший із них уже працює. Як зазначив директор концерну Армін Паппергер, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв, якого часто запідозрюють в алкоголізмі, раніше заявляв, що для «досягнення цілей СВО» російським військам доведеться дійти до Києва.

До слова, Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.