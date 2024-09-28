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Українські біженці у Чехії страждають від депресії: дані дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські біженці у Чехії страждають від депресії: дані дослідження
Депресія позначається на житті українців, які тимчасово перебувають на території Чехії
фото із відкритих джерел

Українські біженці страждають від депресії, але не вирішують проблем

Значна частина українських біженців, які проживають у Чехії, стикаються з проблемами психічного здоров'я. Зокрема, майже 50% з них мають симптоми депресії. Проте більшість залишаються наодинці з проблемою і не звертаються за допомогою, пише Syri.cz.

Нещодавнє дослідження, проведене Соціологічним інститутом Чеської академії наук у співпраці з Національним інститутом SYRI, виявило тенденції щодо психічного здоров'я серед українських біженців.

Результати вказують на те, що:

  • понад 41% респондентів переживають помірну або сильну депресію,
  • більш як 23% повідомляють про помірну або сильну тривогу.

Дослідження, в якому взяли участь понад 1300 українських біженців, показало, що депресія і тривога особливо поширені серед жінок та осіб віком до 30 років. Ці групи значно частіше стикаються з проблемами психічного здоров'я.

Занепокоєння дослідників викликає те, що значна частина біженців, які відчувають симптоми депресії, не звертаються до фахівців.

«Наші результати на вибірці з понад 1300 українських біженців свідчать про те, що велика кількість із них відчуває депресію та тривогу. Особливо це стосується жінок і молодих людей до 30 років. Ці категорії значно частіше мають проблеми з психічним здоров’ям. Вони просто не сприймають труднощі зі психічним здоров'ям як проблеми, тому рідше звертаються по допомогу. Недостатнє визнання цих проблем і тривожно низький рівень звернень за психіатричною підтримкою вказують на потребу в програмах грамотності в галузі психічного здоров’я, спеціально орієнтованих на цю групу населення», – зазначив дослідник Матоуш Пілначек.

Експерти виступають за впровадження інформаційних програм з питань психічного здоров'я та розширення доступу до служб підтримки.

У заяві Зої Герреро, співавтора нещодавнього дослідження, підкреслюється важливість подолання мовних бар'єрів та культурних відмінностей. «Враховуючи мовні бар’єри та культурні відмінності, я вважаю вкрай важливим запровадити програми під керівництвом українських експертів, які викладатимуться українською мовою. Ці програми можуть значною мірою допомогти усунути стигматизацію проблем психічного здоров’я та розширити доступ до медичної допомоги»,–  підкреслила вона. 

Нагадаємо, біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон. За даними Міністерства фінансів, на цю суму можна побудувати десять кілометрів автострад або підвищити пенсію всім пенсіонерам на 1200 крон на рік.

Раніше йшлось про те, що гуманітарну допомогу для родин біженців з України у Чехії можуть збільшити. Сума витрат на житло, яка вираховується відповідно розміру допомоги, може зрости. Коригування покликане дати можливість людям з тимчасовим захистом знайти інше житло після того, як з вересня держава припинить надавати безкоштовне житло. 

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Теги: соцопитування Чехія українці житло населення біженці тривога психолог депресія

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