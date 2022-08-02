Нічний обстріл Миколаєва: окупанти били по гуртожитку та житлових будинках (фото)

Ворог застосував «Смерчі» і ракети типу С-300

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 рашисти вкотре обстріляли два райони міста.

За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами реактивних систем залпового вогню «Смерч», інший – ракетами типу С-300.

Пошкоджено гуртожиток одного з університетів. У момент влучання в приміщені знаходився охоронець, який зазнав поранення. Попередньо – без жертв.

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Також пошкоджено житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їхні уламки виникла пожежа продовольчого магазину. Попередньо також без жертв. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 4 години ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. Місто майже щодня зазнає ворожих ударів.

Тим часом окупанти зібрали на півдні приблизно 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Як відомо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що російські війська будуть готові до нового наступу на півдні України на початку серпня.

Крім того, російські війська продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов'янську кампанію.