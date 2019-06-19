Нідерланди знову закликали Росію до співпраці у справі MH17
Рютте подякував Спільній слідчій групі за багаторічну роботу у розслідуванні катастрофи
Посольство Нідерландів в Москві передало відповідне звернення, повідомляє NOS.
«Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб запобігти ролі політичних мотивів: «Це не політичний процес», - йдеться у повідомленні.
Прем'єр-міністр Нідерландів не вдавався в подробиці, про які саме кроки йдеться. Відповідаючи на питання, чи говорив він про це з президентом Путіним, Рютте відповів, що мав таку розмову не раз.
«Якщо це буде корисним у цьому процесі, я зроблю це знову…», - сказав Рютте.
«У процесі, який триває вже п'ять років, був зроблений ще один важливий крок, щоб крок за кроком дістатися до істини, і зробити судовий розгляд можливим», - написав він.
Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.
Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.
Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.