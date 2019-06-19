Нідерланди знову закликали Росію до співпраці у справі MH17

Рютте подякував Спільній слідчій групі за багаторічну роботу у розслідуванні катастрофи

Нідерланди вкотре закликали Росію, за допомогою дипломатичних каналів, співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH17.

Посольство Нідерландів в Москві передало відповідне звернення, повідомляє NOS.

«Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб запобігти ролі політичних мотивів: «Це не політичний процес», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Нідерландів не вдавався в подробиці, про які саме кроки йдеться. Відповідаючи на питання, чи говорив він про це з президентом Путіним, Рютте відповів, що мав таку розмову не раз.

«Якщо це буде корисним у цьому процесі, я зроблю це знову…», - сказав Рютте.

У своєму Twitter він також подякував Спільній слідчій групі за багаторічну роботу, яку вони роблять, щоб докопатися до істини.

«У процесі, який триває вже п'ять років, був зроблений ще один важливий крок, щоб крок за кроком дістатися до істини, і зробити судовий розгляд можливим», - написав він.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.