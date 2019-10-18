Байден тут ні до чого? У Трампа пояснили, чому пригальмували надання допомоги Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влітку Трамп доручив своїй команді переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні

«Не було якоїсь послуги за послугу щодо військової допомоги Україні», - запевнили в адміністрації Трампа

Виконуючий обов'язки керівника адміністрації президента США Дональда Трампа Мік Малвейні спростував свою заяву про те, що призупинення військової допомоги Україні має зв'язок з розслідуванням щодо демократів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Білого дому.

Він заявив, що ЗМІ неправильно піднесли його коментарі, щоб просунути політично мотивоване «полювання на відьом» проти Трампа.

«Не було якоїсь послуги за послугу щодо військової допомоги Україні і ніякого розслідування щодо виборів 2016 року», - пояснив Малвейні.

Він уточнив, що причинами, за якими затримувалося обладнання для Києва, було занепокоєння через відсутність підтримки інших держав і побоювання щодо корупції в Україні.

Як відомо, влітку Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

У вересні Трамп відновлив військову допомогу Україні.