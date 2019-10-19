Губернатор Огайо від республіканців підтримав імпічмент Трампа



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Губернатор Джон Кейсік підтримав імпічмент Дональда Трампа

Політика обурила вимога Білого дому до України розслідувати справу проти демократів

Губернатор штату Огайо Джон Кейсік заявив, що підтримує імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє CNN.

За словами політика, «останньою краплею» для нього стало те, що в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування з журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Пізніше Малвані заявив, що його зауваження були невірно витлумачені.

«Останні 24 години дійсно змусили мене переглянути все це», – сказав Кейсік.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».