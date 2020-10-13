Німеччина назвала терміни початку вакцинації від коронавірусу



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Влада Німеччини планує почати вакцинацію людей з груп високого ризику

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив про початок імунізації від коронавірусу вже у перші ри місяці 2021 року

Німеччина повинна мати можливість почати імунізацію людей проти коронавірусу в перші три місяці 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє DW.

«За нинішнього стану справ я вважаю, що ми зможемо почати роботу в першому кварталі наступного року», – сказав Шпан.

Він підкреслив, що вакцинація буде добровільною.

Влада Німеччини планує почати вакцинацію людей з груп високого ризику, таких як літні люди, медичні працівники і співробітники будинків престарілих.

На сьогодні тільки Росія зареєструвала вакцину від коронавірусу, хоча це оголошення було зустрінуте скептицизмом вчених усього світу. США, Китай і низка інших країн також розробляють свої власні версії вакцини. Минулого місяця ВООЗ заявила, що не буде схвалювати вакцини, поки не буде доведена їхня безпечність та ефективність.

Німеччина також інвестує сотні мільйонів євро в медичні дослідницькі компанії, прагнучи прискорити розробку вакцин.

У вересні Шпан і міністр досліджень Німеччини Аня Карлічек висловили надію, що вакцинація розпочнеться в перші місяці наступного року. Виступаючи в понеділок по відеозв'язку з Інститутом економічних досліджень, Шпан сказав, що дотримується цього прогнозу.

Він також, схоже, не турбується про брак вакцин, вказуючи на безліч конкуруючих проєктів з розробки продукту. «Якщо всі коні дійдуть до фінішу, у нас буде дуже багато вакцин», – сказав він.

Нагадаємо, ВООЗ повідомляє про десять вакцин проти Covid-19, що перебувають на заключному етапі випробувань

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38042910 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей, а кількість померлих зросла до 1 085375 людей.