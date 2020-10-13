Як Грузія може повернути Абхазію

Наталія Іщенко Заступник директора Інституту світової політики

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше із кінця 1980-х з'явився шанс, що два народи можуть повернутися до життя без бажання вбити один одного

Я обіцяла розповісти про шанс на мирне повернення Абхазії, який зараз, просто в ці дні, отримала Грузія.

Цей шанс має назву «епідемія коронавірусу».

Абхазька медична система виявилася абсолютно неготовою до спалаху хвороби. Не йдеться про перевантаження чи навіть колапс - там просто не було того, що могло колапсувати.

Росія не змогла або не захотіла реально допомогти.

Міжнародні організації проявили традиційну суто символічну активність.

І горда невизнана республіка, яка завжди пишалася неймовірною кількістю довгожителів, залишилася один на один із вірусом.

Але не зовсім.

Грузинська програма безкоштовного лікування мешканців непідконтрольних територій продовжувала працювати. В Грузії лікувалися або зараз лікуються сотні абхазів (нагадаю, що в Абхазії всього живе близько 200 тис людей). Серед них є і мої знайомі.

Вперше з початку протистояння 30-ти річної давнини щось змінилося. Вперше із кінця 1980-х з'явився шанс, що два кавказькі народи можуть повернутися до життя без бажання вбити один одного тут і негайно.

Але це лише шанс.

Джерело: блог Наталії Іщенко

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