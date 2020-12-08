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    Німеччина виділила мільйон євро на підтримку реформ в Україні

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    У 2019 Берлін також надав 1 млн євро на підтримку України, що стало найбільшим внеском, який Німеччина будь-коли робила в подібні плани дій Ради Європи в інших країнах - Німеччина виділила мільйон євро на підтримку реформ в Україні
    У 2019 Берлін також надав 1 млн євро на підтримку України, що стало найбільшим внеском, який Німеччина будь-коли робила в подібні плани дій Ради Європи в інших країнах

    Кошти спрямують на реалізацію Плану дій Ради Європи для України

    Німеччина виділила мільйон євро на підтримку Плану дій Ради Європи для України.

    Про це повідомило посольство ФРН в Києві.

    Зазначено, що 7 грудня постійний представник ФРН при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Габріелла Баттані-Драгоні підписали договір, згідно з яким Німеччина вдруге поспіль робить такий значний внесок в реалізацію Плану дій Ради Європи для України.

    «На посаді голови Комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми, як в минулому році, зробили важливий фінансовий внесок до Плану дій Ради Європи для України», –заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

    У 2019 Берлін також надав 1 млн євро на підтримку Плану, що стало найбільшим внеском, який Німеччина будь-коли робила в подібні плани дій Ради Європи в інших країнах.

    Нинішнє твердження подальшої підтримки сталося через кілька тижнів після початку головування країни в Комітеті міністрів Ради Європи. До кінця цього терміну в травні 2021 року Німеччина планує працювати над такими темами як посилення прав людини і верховенства права; формування стандартів прав людини в сфері штучного інтелекту; поводження з дискримінаційними висловлюваннями; захист меншин і молоді тощо.

    План дій Ради Європи для України 2018-2022 рр. – це спільна ініціатива Ради Європи та українських органів влади. Вона спрямована на супровід Києва в його зусиллях щодо зміни законодавства, інститутів і практичної діяльності відповідно до європейських стандартів в галузі прав людини, верховенства права і демократії та на підтримку країни у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи.

    Теги: ЄС реформа економіка Німеччина політика посол фінансування Україна
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