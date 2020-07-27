Геращенко пояснив, чому луцького терориста не знешкодили снайпери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Кривош взяв в заручники 13 осіб в автобусі у Луцьку

Кривош добре підготувався для захоплення заручників

Для нейтралізації Максима Кривоша, який захоплював у Луцьку автобус з людьми, використовувати снайперів не було можливості. Він «дуже грамотно« підготовився до теракту і спеціально вибрав той пасажирський транспорт, в якому є фіранки.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Заступник голови МВС звернув також увагу, що заручників Кривош посадив біля вікон, а сам не показувався.

«Усі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації - те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, я вважаю, це успіх», - пояснив Геращенко.

Зазначимо, що Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку протягом дня утримував в автобусі 13 заручників, зізнався, що спочатку планував захопити собор Святої Трійці.

Як повідомлялося, 23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривош відмовився подавати апеляцію і пообіцяв «продовження перформансу «Антисистема».

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».