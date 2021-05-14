Німеччина визнала: «Північний потік-2» суперечить інтересам України і країн ЄС

«Критика «Північного потоку-2» зі сторони США є досить сильною», – Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Коли я висловлююся про «Північний потік-2», то завжди зауважую, що цей проєкт дійсно проти інтересів Польщі, країн Балтії. А це дуже важливі наші партнери в ЄС. Саме в цих країнах нас недолюблюють через цю невизначеність із «Північним потоком-2». Ми перебуваємо щодо цієї теми в постійній дискусії, і насправді це добре, що ця дискусія існує», – пояснила Фельдгузен.

Пані посол Німеччини також прокоментувала інформацію щодо того, що низка німецьких ЗМІ (зокрема Handelsblatt) з посиланням на власні джерела повідомили, що Німеччина пропонувала Сполученим Штатам Америки посилити підтримку Україну в обмін на відмову Вашингтона від подальших санкцій проти російського газопроводу.

«Мені про це не відомо. Бачу, що критика зі сторони США цього газопроводу є досить сильною. Мені видається, що якби існували подібні пропозиції, ми би це відчули», – пояснила Фельдгузен.

Зазначимо, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік-2».

Нагадаємо, Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».

Вже цього літа Росія планує добудувати скандальний газопровід «Північний потік-2». У цей же час планується і запустити перші обсяги газу у бік Німеччини.

Читайте також інтерв'ю: Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен: Росія зараз програла