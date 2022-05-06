Німеччина замінить Чехії озброєння, яке постачається Україні

Чехія може надати зброю російського виробництва, яку Україна використала б негайно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Чехії замінити поставлену Україні техніку та озброєння. Про це після зустрічі із Шольцем заявив чеський прем'єр-міністр Петро Фіала, пише iDNES.

За словами Фіали, форма майбутньої угоди є дуже специфічною і стосується важкого озброєння.

«Ми домовилися щодо модернізації оборонної сфери. Наші команди продовжать обговорення форми співпраці», – сказав Фіала.

Він сказав, що Німеччина та Чехія могли б використати свій потенціал, і Прага могла б постачати Київ зброєю, якої безпосередньо потребує українська армія.

«Я не говоритиму подробиці», – сказав Шольц.

«Ми хочемо тісно співпрацювати щодо поставок зброї. Чехія може надати зброю російського виробництва, яку Україна використала б негайно, а ми можемо допомогти чеській армії зберегти необхідну силу. Ми називаємо це ланцюговим обміном», – сказав Шольц.

Нагадаємо, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що українська влада відмовилася від його візиту до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією німецького видання Bild, Штайнмаєр отримав від Києва відмову через його тісні зв’язки з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і інцидент не завдасть шкоди для українсько-німецьких відносин .

Втім, історія, спровокована відмовою Штайнмаєру у візиті продовжилася. В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF канцлер Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра. На цю заяву відреагував посол України в Берліні Андрій Мельник, заявивши, що Шольц вдає безневинно ображену людину, що є зовсім не по-державному.

За Шольца вступилися інші німецькі політики, зокрема, віцепрезидент бундестагу Вольфганг Кубікі. Розкритикував слова українського посла і представник опозиції, заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль.

Учора, 4 травня, під час візиту до Румунії Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на пресконференції, що готовий до переговорів із Володимиром Зеленським.