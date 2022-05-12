На Херсонщині знищений склад боєприпасів ворога

Наші захисники не дозволяють просуватися вперед ворожим формуванням

Сили оборони на півдні за добу знешкодили 23 окупантів, ворожі танки та броньовані машини

На південних напрямках ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції. Ані атакувати, ані просуватися вперед ворожим формуванням не дають. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

«На Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ані атакувати, ані просунутись йому наші підрозділи не дозволяють. Натомість ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння знищено 23 рашисти, уражено два танки та дві БМП, а також знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині», – йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Протиповітряна оборона збила російську ракету, яку ті вкотре випустили по Одещині. Однак попереджають, що корабельне угруповання російських військ у постійній готовності до завдання наступних ракетних ударів. Готові до запуску щонайменше пів сотні ракет морського базування.

Нагадаємо, ЗСУ звітують: сьогодні на сході було вдале «полювання» .

Тим часом на Луганщині ворог намагається взяти під контроль стратегічно важливу трасу.

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