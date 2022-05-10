Зеленський пропонує Німеччині та Нідерландам долучитися до відбудови України

Зеленський високо оцінив усебічну підтримку, яку Нідерланди та Німеччина надають Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою, які перебувають з візитом в Україні. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський високо оцінив усебічну підтримку, яку Нідерланди та Німеччина надають Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Особисті візити до Києва – важливий жест солідарності з Україною з боку ваших держав – наших союзників і партнерів», – наголосив президент.

Ключова увага під час зустрічі була приділена подальшій практичній підтримці України з боку Німеччини та Нідерландів у боротьбі з російською агресією, зокрема у сфері оборони. «Ми маємо досягти перемоги в боротьбі за спільні цінності. Саме спільними зусиллями з європейськими партнерами, європейською родиною ми можемо перемогти. Захистити наших громадян, наші території», – наголосив Зеленський.

Президент відзначив чітку позицію Нідерландів і Німеччини в питанні посилення санкцій ЄС проти РФ. Він висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ЄС стосовно Росії, який містить нафтове ембарго, буде невідкладно схвалений.

Також відбувся предметний обмін думками з питань європейської інтеграції України. Зеленський подякував за високий рівень суспільної підтримки в Нідерландах та Німеччині членства нашої країни в ЄС і наголосив, що невідкладне надання статусу кандидата на членство стане визнанням внеску України та українців у захист європейських цінностей.

Під час зустрічі також обговорили питання економічної підтримки нашої держави в умовах російської агресії. Президент запропонував Нідерландам і Німеччині долучитися до відбудови України, зокрема в межах ініціативи щодо патронату над українськими регіонами чи секторами економіки.

Зеленський окремо наголосив на важливості розробки міжнародного плану повоєнного відновлення України на зразок Плану Маршалла.

Нагадаємо, 10 травня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок побувала в зруйнованій росіянами Бучі.

На пресконференції в Києві вона заявила, що Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС.

Віцепрем'єр-міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Гукстра сьогодні побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.