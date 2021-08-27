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    Німецький холдинг купить новинний сайт Politico за мільярд доларів

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    Politico&nbsp;заснували в 2007 році журналісти, які раніше працювали в&nbsp;Washington Post - Німецький холдинг купить новинний сайт Politico за мільярд доларів
    Politico заснували в 2007 році журналісти, які раніше працювали в Washington Post
    Фото: media.bizj.us

    Холдинг підписав угоду із засновником і видавцем Politico про придбання американської компанії Politico і новинного веб-сайту Protocol

    Сайт про політику Politico буде куплено німецьким видавничим холдингом Axel Springer. Про це повідомляє пресслужба Axel Springer у п'ятницю, 27 серпня.

    Холдинг підписав угоду із засновником і видавцем Politico Робертом Оллбріттоном про придбання американської компанії Politico і новинного веб-сайту Protocol, який спеціалізується на секторі технологій.

    Також холдинг купить ще 50% компанії Politico Europe, яка на цей час діє як спільне підприємство.

    У свою чергу, Reuters пише, що Axel Springer придбає Politico в рамках угоди за більш як 1 мільярд доларів.

    Відзначимо, що Politico заснували в 2007 році журналісти, які раніше працювали в Washington Post. Зараз у компанії працюють близько 700 осіб по всій Північній Америці, більше половини з них - редактори. У Politico Europe, яку було засновано 7 років тому, зараз працюють майже 200 осіб.

    Водночас Springer володіє низкою новинних агентств, зокрема Bild, Welt і Insider, і веде активну діяльність у більш як 40 країнах.

    До слова, журналістка Саллі Базбі стала першою жінкою – головною редакторкою американського видання The Washington Post, яке працює вже 143 роки.

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    Теги: ЗМІ Німеччина бізнес журналіст
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    Німецький холдинг купить новинний сайт Politico за мільярд доларів