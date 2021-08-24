Росії суд продовжив арешт журналісту Бекірову і ще чотирьом кримським татарам

Суд залишив журналіста Ремзі Бекірова і чотирьох активістів в СІЗО ще на три місяці

Активістів заарештували в березні 2019 року

Південний окружний військовий суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'ятьом фігурантам справи «другої Сімферопольської групи» Хізб ут-Тахрір на три місяці. Про це повідомляє у Фейсбуці «Кримська солідарність».

Журналіст Ремзі Бекіров, правозахисник Різа Ізетов, активісти Раїм Айвазов, Шабан Умеров і Фарход Базаров залишаться в СІЗО до 16 грудня цього року,

Прокурор висунув клопотання про продовження запобіжного заходу через «незниклі підстави». Раніше він обґрунтовував запобіжний захід тяжкістю злочину і тим, що підсудні можуть утекти і вплинути на хід суду.

Сторона захисту спростувала його докази, мотивувавши це міцними соціальними зв'язками у підсудних у Криму та відсутністю можливості до втечі. Адвокати стверджували, що їхні підзахисні планують захищати себе в суді і доводити свою невинність.

Суд став на сторону обвинувачення і продовжив запобіжний захід на три місяці.

Активістів заарештували в березні 2019 року. 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Иззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвели Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною, але діючою без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих - учасники правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації», до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі).

Всім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).