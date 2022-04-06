Німецький посол заспокоїла: Україна точно переможе

Чим закінчиться війна? Анка Фельдгузен поділилась своїми відчуттями

Німеччина упевнена у перемозі України в російсько-українській війні. Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Зараз існує така велика мотивація, що Україна може вистояти у цій війні», – поділилася своїми відчуттями від ситуації на фронтах війни Фельдгузен.

Вона зазначила, що дивиться на російсько-українську війну з оптимізмом, навіть попри те, що рашистські війська ще не здалися. «Дух українців настільки сильний, і вони живуть у реальному світі, на противагу росіянам, які охоплені пропагандою, тому, врешті решт, Україна точно переможе», – висловила упевненість пані посол.

Щодо Росії, то Анка Фельдгузен упевнена, що та уже програла, оскільки зараз є ізольованою. Тож, за словами дипломатки, «я впевнена, що Путін зазнає поразки».

Щодо наближення перемоги України, то посол Німеччини нагадала, що її країна надає дуже велику військову допомогу нашій країні. «Я не говорю про деталі, але в нас є дуже довгий список від Міністерства оборони України. І ми кожен день працюємо з представниками України», – розповіла про українсько-німецький діалог Фельдгузен.

Німецька дипломатка нагадала, що війна в Україні розпочалася не 24 лютого 2022 року, а триває ще з 2014-го. «Мені здається, що багато людей про це забули. І зараз важливо як ніколи, щоб був мир і Україна була відбудована і щоб ми всі могли повернутися туди, де ми працювали і жили до війни», – побажала Фельдгузен українцям.

Нагадаємо, Анка Фельдгузен пообіцяла, що Німеччина буде підтримувати Україну, але уникнула відповіді щодо можливих міжнародних гарантій безпеки нашій країні – зазначивши, що головною гарантією безпеки України є її Збройні сили.