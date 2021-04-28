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    Галущенка – в міністри. Рада завтра проведе позачергові засідання

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    Рада завтра збирається розглянути низку важливих питань - Галущенка – в міністри. Рада завтра проведе позачергові засідання
    Рада завтра збирається розглянути низку важливих питань
    Фото з відкритих джерел

    У четвер, 29 квітня, розглянуть призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики

    Верховна Рада в четвер 29 квітня проведе позачергові засідання. На одному з них відбудеться розгляд кадрового питання – призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики. Про це написав глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

    «Перше позачергове: постанова 5382 про тарифи в 30-км зоні. Друге позачергове 19 питань… І готуємося до ще одного позачергового – теж із кадрового питання», – зазначив парламентарій.

    Під час другого позачергового розглянуть наступні проєкти законів:

    • №5308 – про забезпечення українців доступним житлом,
    • 4382 – право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТО,
    • №5426 – постанову про скасування пленарного засідання у п'ятницю,
    • №5377 – призначення нардепів у комітети,
    • №5157 – про зміни в закон про реформу прокуратури,
    • №5158 – про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,
    • №5058 – скасування «листів щастя» для водіїв, що відразу заплатили штраф,
    • №4555 – підвищення пенсій чорнобильцям,
    • №2683 – про накопичувальну пенсійну систему,
    • №4265 – створення бази ДНК в Україні,
    • №4375 – розширення підстав для використання електрошокера,
    • №5309 – вдосконалення системи оскарження державних закупівель,
    • №4318 – загальні принципи надання населенню культурних послуг,
    • №4162 – про основні принципи розвитку туризму,
    • №3715 – заборона публічних закупівель без використання е-системи закупівель,
    • №2673 – новий статус для невеликих готелів,
    • №5301 – продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,
    • №5173 – зміна вимог до декларування цінних паперів.
    Згодом постанову про позачергові засідання підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

    Спершу депутати розглянуть проєкт постанови Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

    На другому засіданні парламентарії розглянуть призначення Германа Галущенко на посаду міністра енергетики, а також 18 законопроєктів.

    Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Чи вона буде використана чи ні – це вже питання до президента.
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    Теги: Верховна Рада тарифи Ярослав Железняк Герман Галущенко
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