Галущенка – в міністри. Рада завтра проведе позачергові засідання
У четвер, 29 квітня, розглянуть призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики
Верховна Рада в четвер 29 квітня проведе позачергові засідання. На одному з них відбудеться розгляд кадрового питання – призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики. Про це написав глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.
«Перше позачергове: постанова 5382 про тарифи в 30-км зоні. Друге позачергове 19 питань… І готуємося до ще одного позачергового – теж із кадрового питання», – зазначив парламентарій.
Під час другого позачергового розглянуть наступні проєкти законів:
- №5308 – про забезпечення українців доступним житлом,
- 4382 – право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТО,
- №5426 – постанову про скасування пленарного засідання у п'ятницю,
- №5377 – призначення нардепів у комітети,
- №5157 – про зміни в закон про реформу прокуратури,
- №5158 – про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,
- №5058 – скасування «листів щастя» для водіїв, що відразу заплатили штраф,
- №4555 – підвищення пенсій чорнобильцям,
- №2683 – про накопичувальну пенсійну систему,
- №4265 – створення бази ДНК в Україні,
- №4375 – розширення підстав для використання електрошокера,
- №5309 – вдосконалення системи оскарження державних закупівель,
- №4318 – загальні принципи надання населенню культурних послуг,
- №4162 – про основні принципи розвитку туризму,
- №3715 – заборона публічних закупівель без використання е-системи закупівель,
- №2673 – новий статус для невеликих готелів,
- №5301 – продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,
- №5173 – зміна вимог до декларування цінних паперів.
Спершу депутати розглянуть проєкт постанови Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).
На другому засіданні парламентарії розглянуть призначення Германа Галущенко на посаду міністра енергетики, а також 18 законопроєктів.