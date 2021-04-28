Галущенка – в міністри. Рада завтра проведе позачергові засідання

У четвер, 29 квітня, розглянуть призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики

Верховна Рада в четвер 29 квітня проведе позачергові засідання. На одному з них відбудеться розгляд кадрового питання – призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики. Про це написав глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Перше позачергове: постанова 5382 про тарифи в 30-км зоні. Друге позачергове 19 питань… І готуємося до ще одного позачергового – теж із кадрового питання», – зазначив парламентарій.

Під час другого позачергового розглянуть наступні проєкти законів:

№5308 – про забезпечення українців доступним житлом,

4382 – право громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням ОТО,

№5426 – постанову про скасування пленарного засідання у п'ятницю,

№5377 – призначення нардепів у комітети,

№5157 – про зміни в закон про реформу прокуратури,

№5158 – про вдосконалення відбору та підготовки прокурорів,

№5058 – скасування «листів щастя» для водіїв, що відразу заплатили штраф,

№4555 – підвищення пенсій чорнобильцям,

№2683 – про накопичувальну пенсійну систему,

№4265 – створення бази ДНК в Україні,

№4375 – розширення підстав для використання електрошокера,

№5309 – вдосконалення системи оскарження державних закупівель,

№4318 – загальні принципи надання населенню культурних послуг,

№4162 – про основні принципи розвитку туризму,

№3715 – заборона публічних закупівель без використання е-системи закупівель,

№2673 – новий статус для невеликих готелів,

№5301 – продовження для українських авіакомпаній перехідного періоду для переходу на використання вітчизняних літаків,

№5173 – зміна вимог до декларування цінних паперів.

Згодом постанову про позачергові засідання підписав голова парламенту Дмитро Разумков.