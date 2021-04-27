Скандальні довибори на Донеччині: ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50

Служба безпеки України за 10 днів до виборів повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова

Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Верховної Ради Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах в 50-му окрузі на Донеччині.

ЦВК також має намір повідомити про своє рішення Верховній Раді.

За інформацією «Радіо Свобода», Служба безпеки України за 10 днів до виборів повідомила ЦВК про російський паспорт Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У 2010 році він став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

У 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Центральна виборча комісія та Верховна Рада України мають відреагувати на інформацію про можливе російське громадянство новообраного депутата Андрія Аксьонова та його можливу причетність до псевдореферендуму на окупованій території Донецької області, якщо така інформація підтвердиться.