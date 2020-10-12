Нобелівську премію миру з економіки отримали американці за розвиток теорії аукціонів



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Нащадки засновника премії не підтримують цю номінацію

Премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон

Нобелівську премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон за розвиток теорії аукціонів. Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Сподкоємці засновника премії не підтримують цю номінацію.

На думку доктора юриспруденції Петера Нобеля, вона не відповідає духу і букві заповіту шведського хіміка і винахідника, листи якого свідчать про те, що він не любив економістів.

Голова «Товариства родини Нобелів» Томас Тюден вважає, що лауреата цієї премії треба було б оголошувати і вручати йому нагороду окремо від переможців у номінаціях, перелічених у заповіті.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

Також Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі.

Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

Напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.