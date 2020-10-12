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    Нобелівську премію миру з економіки отримали американці за розвиток теорії аукціонів

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    Нащадки засновника премії не підтримують цю номінацію - Нобелівську премію миру з економіки отримали американці за розвиток теорії аукціонів
    Нащадки засновника премії не підтримують цю номінацію

    Премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон

    Нобелівську премію миру з економіки отримали американці Пол Мілгром і Роберт Вілсон за розвиток теорії аукціонів. Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

    Сподкоємці засновника премії не підтримують цю номінацію.

    На думку доктора юриспруденції Петера Нобеля, вона не відповідає духу і букві заповіту шведського хіміка і винахідника, листи якого свідчать про те, що він не любив економістів.

    Голова «Товариства родини Нобелів» Томас Тюден вважає, що лауреата цієї премії треба було б оголошувати і вручати йому нагороду окремо від переможців у номінаціях, перелічених у заповіті.

    Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала організація, яка бореться з голодом.

    Також Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі.

    Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

    Напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

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