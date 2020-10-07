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    У Стокгольмі сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії

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    Нобелівську премію з хімії вручали вже 111 разів 184 Нобелівським лауреатам між 1901 і 2019 роками - У Стокгольмі сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії з хімії
    Нобелівську премію з хімії вручали вже 111 разів 184 Нобелівським лауреатам між 1901 і 2019 роками

    Початок церемонії запланований на 12:45 за київським часом

    Шведська королівська академія наук 7 жовтня назве лауреата 112-ї Нобелівської премії з хімії.

    Початок церемонії оголошення запланований на 12:45 за київським часом.

    Нобелівську премію з хімії вручали вже 111 разів 184 Нобелівським лауреатам між 1901 і 2019 роками.

    Єдиним лауреатом, який отримав Нобелівську премію з хімії двічі, був Фредерік Сенгер. Йому вручили нагороду в 1958 і 1980 роках.

    Минулого року Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених: Джон Ґудінаф, М. Стенлі Віттінґем і Акіра Йосіно «за розробку літій-іонних батарей».

    Як повідомлялося 6 жовтня, Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

    Нагадаємо,  напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

    До слова, цього року призовий фонд Нобелівської премії збільшили на мільйон.

    Швеція Нобелівська премія наука
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