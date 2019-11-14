Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту»



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За словами Володимира Путіна, про зустріч з президентом України до «нормандського формату» мова не йде

«Якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін

На даний момент зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським до «нормандського саміту» малоймовірна.

Про це Путін заявив в коментарі росЗМІ.

«Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

Президент Росії також прокоментував пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч російського лідера і українського глави Володимира Зеленського.

За словами Путіна, пропозиція Назарбаєва заснована на тому, що Україна повинна вирішувати проблеми безпосередньо з сусідами, а не шукати їх рішення у західних країн.

«От не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися. Теж правильний підхід», - цитує Путіна Telegram-канал RT.

Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.