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    Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту»

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    За словами Володимира Путіна, про зустріч з президентом України до &laquo;нормандського формату&raquo; мова не йде - Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту»
    За словами Володимира Путіна, про зустріч з президентом України до «нормандського формату» мова не йде

    «Якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін

    На даний момент зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським до «нормандського саміту» малоймовірна.

    Про це Путін заявив в коментарі росЗМІ.

    «Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.

    Президент Росії також прокоментував пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч російського лідера і українського глави Володимира Зеленського.

    За словами Путіна, пропозиція Назарбаєва заснована на тому, що Україна повинна вирішувати проблеми безпосередньо з сусідами, а не шукати їх рішення у західних країн.

    «От не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися. Теж правильний підхід», - цитує Путіна Telegram-канал RT.

    Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

    Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.

    Нормандська четвірка Путін політика Володимир Зеленський Україна президент Нурсултан Назарбаєв
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