Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським до «нормандського саміту»
«Якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін
На даний момент зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським до «нормандського саміту» малоймовірна.
Про це Путін заявив в коментарі росЗМІ.
«Про зустріч до «нормандського формату» мова не йде, оскільки ми домовилися про те, щоб зустрічатися в «нормандському форматі», і якщо вже будемо зустрічатися, то чого вже метушитися і бігати на непідготовлені зустрічі», - сказав Путін.
Президент Росії також прокоментував пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч російського лідера і українського глави Володимира Зеленського.
За словами Путіна, пропозиція Назарбаєва заснована на тому, що Україна повинна вирішувати проблеми безпосередньо з сусідами, а не шукати їх рішення у західних країн.
«От не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися. Теж правильний підхід», - цитує Путіна Telegram-канал RT.
Раніше експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.
Натомість глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у Казахстані малоймовірна.