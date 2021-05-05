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    Нова їжа: країни ЄС схвалили до вживання борошняних хробаків

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    Так може виглядати різотто з хробаками - Нова їжа: країни ЄС схвалили до вживання борошняних хробаків
    Так може виглядати різотто з хробаками
    Фото: Радіо Свобода

    Продукти з хробаками скоро з'являться у крамницях і ресторанах

    Двадцять сім країн Європейського Союзу схвалили використання борошняних хробаків в їжу. Невдовзі вони можуть з'явитися на полицях супермаркетів. Як пише Assosiated Press, сушені борошняні хробаки — личинкова форма великого борошняного хрущака.

    Відповідне рішення ухвалили після того, як цього року агентство ЄС з безпеки харчових продуктів опублікувало науковий висновок, в якому говорилося, що цих комах безпечно вживати в їжу. Дослідники стверджують, що хробаки, з'їдені цілком або в порошкоподібній формі, містять багато білку. Їх можна їсти як закуску або використовувати як інгредієнт для інших страв.

    В ЄС наголошують, що комахи є альтернативним джерелом білка, який здатний підтримати перехід Євросоюзу до більш стійкої продовольчої системи. Продовольчий і сільськогосподарський підрозділи ООН назвали цих хробаків «здоровим і дуже поживним джерелом їжі з високим вмістом жиру, білка, вітамінів, клітковини і мінералів».

    Водночас німецьке Федеральне відомство із захисту прав споживачів та безпеки продуктів харчування (BVL) попередило, що споживання борошняних хробаків може викликати алергічні реакції у чутливих людей, тому на пакуванні має бути відповідна вказівка.

    Хрущаки ‒ це перший вид, затверджений серед 15 комах, які пройшли процедури оцінки ризику. Наразі Європейське агентство розглядає заявки на затвердження 156 нових продуктів, серед яких є, наприклад, їжа з водоростей.

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    Теги: ЄС продукти їжа харчування
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