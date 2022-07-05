Імпорт російського золота: Нова Зеландія долучилась до санкцій

Нова Зеландія не стане безпечним притулком для російських активів

Нова Зеландія також заборонить весь імпорт російського золота (з 25 липня) після подібних заборон країн G7 та Австралії. Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, пише RNZ.co.nz.

У заяві Махути міністра торгівлі та розвитку експорту Деміена О'Коннора йдеться, що цей крок ще більше свідчить про засудження Новою Зеландією Росії за її вторгнення в Україну.

За словами Махути, це гарантує, що Нова Зеландія не стане безпечним притулком для російських активів.

«Це також підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб Росія не обходила міжнародні санкції, використовуючи свої величезні золоті запаси для фінансування своєї незаконної війни», – заявила голова МЗС країни.

За словами О'Коннора, РФ відрізана від міжнародних ринків, а близько 20% її резервів центрального банку зберігаються в золоті – приблизно до 140 мільярдів доларів.

Заборона на імпорт російського золота допоможе завадити Кремлю підтримувати свою валюту, сказав міністр.

Нагадаємо, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.