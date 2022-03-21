Нова Зеландія виділила Україні ще $5 млн. На що підуть кошти

Нова Зеландія дасть ще $5 млн для України, але на допомогу летальною зброєю досі не погоджується

Уряд Нової Зеландії ухвалив збільшити військову допомогу Україні, але щодо поставок летальної зброї досі вагається

Загальний обсяг новозеландської допомоги для воюючої України складає вже $11 млн. Про це пише видання RNZ.

Новозеландський Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив виділити черговий транш на допомогу Україні, направивши його до Трастового фонду НАТО.

Урядовці окремо зазначили, що ці кошти будуть витрачені на військові пайки та аптечки, обладнання зв’язку та паливо.

Разом з тим, прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн уточнила – Нова Зеландія досі не прийняла загальний запит українського уряду до усіх країн світу щодо надання летальної зброї для успішного відбиття повномасштабної російської агресії. Тож поки що Нова Зеландія не фінансуватиме подібну військову допомогу для України.

Нагадаємо, що Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії, яка напала на Україну, уже 28 лютого.

Тоді ж уряд Нової Зеландії закликав Росію припинили агресію проти України «негайно і назавжди відступити, щоб уникнути катастрофічних та безглуздих втрат серед невинних людей», а також вирішив надати Україні $2 млн для забезпечення гуманітарних потреб постраждалих.

7 березня влада Нової Зеландії оголосила про запровадження заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.

Йдеться про президента Росії Володимира Путіна, голову уряду Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу.

Також у чорному списку директор Інституту країн СНД і депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін, російський бізнесмен Ігор Ротенберг, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пропагандистка керівник телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян та інші. Всього в’їзд заборонено 102 представникам Росії.