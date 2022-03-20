Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)

О десятій вечора 19 березня фура Камерона прибула на склад Червоного Хреста у Польщі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон напередодні повідомив, що їде за кермом автомобіля до Польщі і везе гуманітарну допомогу українцям. Про це Девід Камерон повідомив у соцмережах.

«Це буде довга дорога, але я буду тримати вас в курсі», – запевнив Девід Камерон.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

І вже у неділю 20 березня він повідомив, що «вчорашній день був більш насиченим, ніж ми очікували». Адже дорогою до України у вантажівки спустило колесо, тому графік збився на пів дня. Механіки з Німеччини допомогли швидко поремонтувати авто і вже о десятій вечора 19 березня фура Камерона прибула на склад Червоного Хреста у Польщі.

«Робота, яку Польський Червоний Хрест цілодобово проводить для допомоги українським біженцям, справді надихає та не знає меж… Отже, майже 1000 миль пройдено, більше 20 годин їзди, і одна успішна доставка здійснена…Тепер довга дорога назад», - написав він.