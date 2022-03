Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон напередодні повідомив, що їде за кермом автомобіля до Польщі і везе гуманітарну допомогу українцям. Про це Девід Камерон повідомив у соцмережах.

«Це буде довга дорога, але я буду тримати вас в курсі», – запевнив Девід Камерон.

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek