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    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)

    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    фото: David Cameron

    О десятій вечора 19 березня фура Камерона прибула на склад Червоного Хреста у Польщі

    Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон напередодні повідомив, що їде за кермом автомобіля до Польщі і везе гуманітарну допомогу українцям. Про це Девід Камерон повідомив у соцмережах.

    «Це буде довга дорога, але я буду тримати вас в курсі», – запевнив Девід Камерон.

    І вже у неділю 20 березня він повідомив, що «вчорашній день був більш насиченим, ніж ми очікували». Адже дорогою до України у вантажівки спустило колесо, тому графік збився на пів дня. Механіки з Німеччини допомогли швидко поремонтувати авто і вже о десятій вечора 19 березня фура Камерона прибула на склад Червоного Хреста у Польщі.

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    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)
    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)

    «Робота, яку Польський Червоний Хрест цілодобово проводить для допомоги українським біженцям, справді надихає та не знає меж… Отже, майже 1000 миль пройдено, більше 20 годин їзди, і одна успішна доставка здійснена…Тепер довга дорога назад», - написав він.

    Теги: росія окупанти Польща війна вантажівки Велика Британія червоний хрест гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    Експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото)