Ще три країни запровадять санкції проти РФ

Ло країн, які ввели санкції проти Росії через війну в Україні приєдналися Південна Корея, Сінгапур та Нова Зеландія. Про це повідомив у своєму мікроблозі в Twitter президент Євроради Шарль Мішель, опублікувавши повний текст документу.

«Корея, Сінгапур і Нова Зеландія оголошують про заходи щодо фінансового обмеження Росії. Демократичний світ підтримує Україну військовою та гуманітарною допомогою. Україна переможе», – наголосив Шарль Мішель.

Global coalition against Russian aggression to #Ukraine is growing by the hour.

#Switzerland #Korea #Singapore and #NewZealand announce measures to limit Russia financially.



Democratic world is supporting Ukraine militarily and in humanitarian aid.

#Ukraine will prevail.