Ще три країни запровадять санкції проти РФ
Південна Корея, Сінгапур та Нова Зеландія вводять обмежувальні заходи щодо країни-агресорки
Ло країн, які ввели санкції проти Росії через війну в Україні приєдналися Південна Корея, Сінгапур та Нова Зеландія. Про це повідомив у своєму мікроблозі в Twitter президент Євроради Шарль Мішель, опублікувавши повний текст документу.
«Корея, Сінгапур і Нова Зеландія оголошують про заходи щодо фінансового обмеження Росії. Демократичний світ підтримує Україну військовою та гуманітарною допомогою. Україна переможе», – наголосив Шарль Мішель.
Global coalition against Russian aggression to #Ukraine is growing by the hour.— Charles Michel (@eucopresident) February 28, 2022
#Switzerland #Korea #Singapore and #NewZealand announce measures to limit Russia financially.
Democratic world is supporting Ukraine militarily and in humanitarian aid.
#Ukraine will prevail.
Нагадаємо, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.
Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.
Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.
Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.