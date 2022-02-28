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    Ще три країни запровадять санкції проти РФ

    Україна переможе, наголосив Шарль Мішель - Ще три країни запровадять санкції проти РФ
    Україна переможе, наголосив Шарль Мішель
    фото з відкритих джерел

    Південна Корея, Сінгапур та Нова Зеландія вводять обмежувальні заходи щодо країни-агресорки

    Ло країн, які ввели санкції проти Росії через війну в Україні приєдналися Південна Корея, Сінгапур та Нова Зеландія. Про це повідомив у своєму мікроблозі в Twitter президент Євроради Шарль Мішель, опублікувавши повний текст документу.

    «Корея, Сінгапур і Нова Зеландія оголошують про заходи щодо фінансового обмеження Росії. Демократичний світ підтримує Україну військовою та гуманітарною допомогою. Україна переможе», – наголосив Шарль Мішель.

    Нагадаємо, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

    Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

    Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

    Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.

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    Теги: Південна Корея санкції Нова Зеландія
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    Ще три країни запровадять санкції проти РФ