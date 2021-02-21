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    Позиції українських військ обстріляли снайпери російських найманців

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    <p>Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Світлодарська</p> - Позиції українських військ обстріляли снайпери російських найманців

    Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Світлодарська

    Фото: dialog.ua

    Українські військові реагували обстрілом у відповідь

    Одне порушення вогню було зафіксовано в неділю, 21 лютого, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі.

    Як повідомляє пресс-служба ООС, російські найманці обстріляли позиції українських військових із снайперської зброї.

    «Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях коло Світлодарська. На це військові реагували обстрілом у відповідь» – йдеться у повідомленні.

    Серед сил ООС немає бойових втрат. Українська сторона повідомила про порушення режиму «тиші» представникам СММ ОБСЄ.

    Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

    Також стало відомо, що російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі РНБО українці військові розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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