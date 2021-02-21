Позиції українських військ обстріляли снайпери російських найманців

Українські військові реагували обстрілом у відповідь

Одне порушення вогню було зафіксовано в неділю, 21 лютого, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє пресс-служба ООС, російські найманці обстріляли позиції українських військових із снайперської зброї.

«Вогонь бойовики відкривали по українських позиціях коло Світлодарська. На це військові реагували обстрілом у відповідь» – йдеться у повідомленні.

Серед сил ООС немає бойових втрат. Українська сторона повідомила про порушення режиму «тиші» представникам СММ ОБСЄ.

Вранці повідомлялося, що за 20 лютого у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Українці відкривали вогонь у відповідь.

Також стало відомо, що російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.