Онуфрій літає на гелікоптері свого диякона Новинського за 45 млн грн. (фото)

Візит митрополита Онуфрія на Волинь відбувся 24 вересня

Митрополит УПЦ МП Онуфрій на святкування 1020-ї річниці заснування Святогорського Успенського Зимненського монастиря, що на Волині, прибув гелікоптером. Фірма-власник належить народному депутату від Опоблоку Новинському. Візит митрополита Онуфрія відбувся 24 вересня 2021 року. Тоді ж на території монастиря помітили червоний вертоліт, яким той прилетів на святкові заходи. На фото помітно бортовий номер – UR-AMS, повідомляє Insider Media.

Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України, гелікоптер 5 Agusta A109E, виготовлений у Італії, 2006 року випуску, належить ТОВ «Ейркрафт Груп», а експлуатує його ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс», повідомляє Volynnews.

Фото Іnsider-media

Засновниками київської компанії «Ейркрафт Груп» є фірма з Кіпру та народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Новинський, який, до слова, за сумісництвом також є дияконом в УПЦ МП, наводить подробиці Релігійно-інформаційна служба.

У 2020 році цей вертоліт виставлявся на продаж як майно збанкрутілого ТОВ «Амстор». Підприємство «Ейркрафт Груп» викупило його на аукціоні за 45 мільйонів гривень.

З Києва до Зимненського монастиря – більше години льоту. Онуфрій вже літав туди в 2017-му. Тоді журналісти підрахували, що за дві години польоту митрополита довелося заплатити майже $5 тис. А оскільки дорога назад теж займає стільки ж часу, то сума зростає вдвічі.

Крім того, платити треба і за простій вертольота, адже пілоти чекатимуть завершення візиту. Година простою чотири роки тому коштувала $50, стільки ж – оплата пілотів. Щоправда тоді митрополит прилітав на вертольоті іншої моделі – Textron Bell 407 GX.

Також на території монастиря помітили й гелікоптер марки Eurocopter ec 130. Його ціна стартує від 1,3 мільйона доларів і може сягати 2,9 мільйона євро.

Фото Іnsider-media

Зауважимо, що на Волині загострюється ситуація з коронавірусом. Масове скупчення людей без дотримання соціальної дистанції та маскового режиму може стати причиною спалаху захворювання на Covid-19.

За ініціативи Волинської облдержадміністрації та управління охорони здоров’я поблизу монастиря розгорнули пункт щеплень проти коронавірусу. Вірян закликають вакцинуватись та дотримуватись карантинних норм.