Заборона шести проросійських партій. СБУ дала роз'яснення

Представники партій займались колабораційною діяльністю

За ініціативи Служби безпеки в Україні заборонено діяльність уже шести проросійських партій. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

«Такі рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд. Нагадаємо, що він розглядав звернення, підготовлене на підставі Указу Президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці», – зазначають у СБУ.

У відомстві нагадали, що, зокрема, наразі офіційно заборонені:

Політична партія «Опозиційний блок»;

Політична партія «Соціалісти»;

Політична партія «Справедливість та розвиток»;

Політична партія «Держава»;

Політична партія «НАШІ»;

Політична партія «Блок Володимира Сальдо».

Відповідні рішення суд ухвалював 8, 13 та 14 червня 2022 року.

В СБУ зазначають, що вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю.

«Яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ запевняють, що й надалі представлятимуть інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб та партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку.

Як повідомлялося, суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова.