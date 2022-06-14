Заборона шести проросійських партій. СБУ дала роз'яснення
Представники партій займались колабораційною діяльністю
За ініціативи Служби безпеки в Україні заборонено діяльність уже шести проросійських партій. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
«Такі рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд. Нагадаємо, що він розглядав звернення, підготовлене на підставі Указу Президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці», – зазначають у СБУ.
У відомстві нагадали, що, зокрема, наразі офіційно заборонені:
- Політична партія «Опозиційний блок»;
- Політична партія «Соціалісти»;
- Політична партія «Справедливість та розвиток»;
- Політична партія «Держава»;
- Політична партія «НАШІ»;
- Політична партія «Блок Володимира Сальдо».
- Відповідні рішення суд ухвалював 8, 13 та 14 червня 2022 року.
В СБУ зазначають, що вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.
Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю.
«Яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.
У СБУ запевняють, що й надалі представлятимуть інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб та партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку.
Як повідомлялося, суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова.