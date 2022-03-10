Пане Новінський, вас совість не мучить?
Злочини окупантів ніхто не забуде і не пробачить
Цікаво, що відчуває протодиякон російського патріархату Вадим Новінський, депутат від Маріуполя, коли бачить фото і відео з міста, яке зараз цинічно нищать послідовники «русского міра»? Того «міра», генеральним спонсором і проповідником якого в Україні від був усі ці роки.
Як йому «війна в телевізорі», як він сказав за пару днів до початку війни?
Совість не мучить (якщо там ще щось лишилося)? «Мальчики кровавые в глазах» не стоять? Сотні вбитих маріупольців?
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Джерело: блог Єпископа Євстратія