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    Думки вголос

    Пане Новінський, вас совість не мучить?

    Окупанти з кожним днем діють все більш підло - Пане Новінський, вас совість не мучить?
    Окупанти з кожним днем діють все більш підло
    з відкритих джерел

    Злочини окупантів ніхто не забуде і не пробачить

    Цікаво, що відчуває протодиякон російського патріархату Вадим Новінський, депутат від Маріуполя, коли бачить фото і відео з міста, яке зараз цинічно нищать послідовники «русского міра»? Того «міра», генеральним спонсором і проповідником якого в Україні від був усі ці роки.

    Як йому «війна в телевізорі», як він сказав за пару днів до початку війни?

    Совість не мучить (якщо там ще щось лишилося)? «Мальчики кровавые в глазах» не стоять? Сотні вбитих маріупольців?

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь війна злочини проти людяності #stoprussia
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    Пане Новінський, вас совість не мучить?