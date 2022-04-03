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    У Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг

    У&nbsp;натовп людей кидали світлошумові гранати - У Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг
    У натовп людей кидали світлошумові гранати

    Загарбники били учасників мітингу ногами, є поранені

    Російські військові розігнали мирний проукраїнський мітинг у Каховці (Херсонська область).

    Зокрема, російські військові стріляли у повітря з автоматів.

    Телеграм-канал «Каховка. Інфо» повідомив що, у натовп людей також кидали світлошумові гранати.

    «Когось били ногами. Є поранені», – зазначається у дописі.

    Нагадаємо, агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

    «Після захоплення території області оркам потрібно було створити атмосферу свята звільненого і щасливого населення. По суті на Херсонщині вони розраховували на повторення кримського сценарію. Для цього їм потрібна була організаційна та інформаційна підтримка обласної влади, місцевого самоврядування, представників великого бізнесу, лідерів громадської думки. Ця історія з тріском провалилася», – пише він.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    У Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг